В результате вражеского удара по Киеву пострадали 25 человек из Днепровского района города

Взрывы в Киеве раздались до объявления воздушной тревоги.

Стала известна обобщенная информация от мэра Киева Виталия Кличко относительно вражеской атаки на Киев в ночь на 13 декабря 2023 года.

Об этом идет речь в социальных сетях.

В результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Из него спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двое неходящих. Также пылали авто во дворе этого дома.

Горел и частный дом в Днепровском районе и обломок ракеты, упавший на открытой территории в Деснянском районе.

Произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе столицы.

Пострадали и помещения детской больницы в Днепровском районе. Там выбило стекла и повредило центральный вход заведения.

Пострадали 23 человека. 11 госпитализированы в больницы столицы, 12 получили помощь медиков на месте. Все пострадавшие – из Днепровского района города.

Обновлено 04:35

По информации медиков, уже 25 пострадавших в Днепровском районе столицы. 13 госпитализированы в больницы. 12 получили пособие на месте.

Напомним, что многие киевляне получили порезы от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон.

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