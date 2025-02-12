В результате ракетного удара РФ по Киеву есть погибший — Кличко

В настоящее время устанавливаются последствия вражеской атаки на столицу.

Предварительно есть один погибший в Подольском районе Киева после вражеской атаки по столице в ночь на 12 февраля 2024 года.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий", — добавил чиновник.

Обновлено в 05:50

"Уточнение: Погибший и пострадавший, которого госпитализировали - из Оболонского района", - позже заметил Кличко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.