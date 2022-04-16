В результате ракетного удара по Киеву погиб человек, есть пострадавшие — Кличко

В результате ракетного удара по Киеву погиб человек, есть пострадавшие — Кличко

Утром, 16 апреля, Киев подвергся обстрелам в Дарницком районе.

Утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.

В результате авиаудара в Дарницком районе столицы погиб один человек, также есть несколько пострадавших, их госпитализировали. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Наши силы противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы защитить нас, но враг – коварный и безжалостный. Не секрет, что один из российских генералов на днях заявлял, что они готовы к ракетным атакам по столице Украины. И, как мы видим, – они осуществляют такие обстрелы", — отметил он.

Напомним, 16 апреля оккупанты ударили по Киеву, взрывы прогремели в двух районах.

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