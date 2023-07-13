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В результате пожара в элитном загородном комплексе под Киевом пострадали два человека: кто это был (фото, видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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© ГСЧС в Киевской области
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Спасатели ликвидировали пожар на территории загородного комплекса в Козине.

Спасатели ликвидировали пожар в загородном комплексе в Козине под Киевом, в результате которого пострадали два человека: спасатель и гражданское лицо.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 19:53 спасатели ликвидировали пожар на территории загородного комплекса в Козине. В результате происшествия пострадали два человека: спасатель, получивший тепловой удар и госпитализированный, а также гражданское лицо, предварительно из-за отравления продуктами горения", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, горело одно из зданий на территории элитного комплекса отдыха Queen Country Club. Дым, который поднимался в небо, был виден из многоэтажек столицы.

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Дата публикации
Просмотры
2492
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