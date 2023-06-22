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В результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека — Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
167
Время на прочтение
1 мин
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В результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека — Кличко

Спасательные работы продолжаются / Фото: t.me/dsns_telegram

В результате взрыва в Днепровском районе столицы пылает 16-этажный дом.

Все специалисты работают на месте.

Об этом заявил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.

Причины взрыва устанавливаются.

Пожарно-спасательные службы продолжают ликвидацию пожара и поиск людей на разрушенных этажах 16-этажного дома в Днепровском районе. В настоящее время спасли 18 жителей. Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы.

Добавим, что согласно сообщению ГСЧС, взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.

Напомним, что огонь охватил 150 м.кв.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

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Дата публикации
Просмотры
167
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