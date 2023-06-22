В результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека — Кличко

В результате взрыва в Днепровском районе столицы пылает 16-этажный дом.

Все специалисты работают на месте.

Об этом заявил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.

Причины взрыва устанавливаются.

Пожарно-спасательные службы продолжают ликвидацию пожара и поиск людей на разрушенных этажах 16-этажного дома в Днепровском районе. В настоящее время спасли 18 жителей. Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы.

Добавим, что согласно сообщению ГСЧС, взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.

Напомним, что огонь охватил 150 м.кв.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.