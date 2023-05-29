В результате падения вражеских обломков произошло возгорание частного дома - Кличко

"Взрыв в Подольском районе столицы. Экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание частного дома", — об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

Также по оперативной информации по воздушной атаке на Киев в городе продолжаются взрывы.

"Голосеевский район. Падение обломков в одном из дворов. Есть пострадавшие. Экстерные службы на месте. Информация уточняется", — пишет в социальных сетях КМВА.

"И еще вызов с сообщением о взрыве в Святошинском районе", – уточнил Кличко.

"На всех местах вызовов, куда выехали столичные медики, пострадавшие, предварительно, не обнаружены", - добавил позже Кличко.

"Святошинский район. Предварительно зафиксировано падение обломков. По информации на данный момент - без пострадавших и серьезных разрушений. Данные уточняются", - уточняет КМВА.

"В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар", – отметил Кличко.

"Уточнена информация с места вызова экстренных служб. В Подольском районе, в результате падения обломков, повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожара и пострадавших нет", - резюмировал глава Киева.

"Вызов служб с сообщением о взрыве в Шевченковский район. Следуют на место. Предварительно известно о задымлении", - уточнил Кличко.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, помните о правиле "двух стен".

Напомним, что воздушная тревога охватила всю Украину.