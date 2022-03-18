В результате обстрела оккупантами жилого квартала в Киеве погиб один человек (фото, видео)

В результате обстрела оккупантами жилого квартала в Киеве погиб один человек (фото, видео)

Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара в жилом доме.

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий пожара в жилом доме в Подольском районе Киева.

Произошло возгорание с 1 по 3 этаж. По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.

Ликвидация продолжается.

На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава.

Напомним, российские оккупанты утром 18 марта снова обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.