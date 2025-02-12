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В результате обстрела Киева поврежден офис одного из телеканалов: первые кадры

В результате обстрела Киева поврежден офис одного из телеканалов: первые кадры

Последствия атаки на Киев 12 февраля/Фото: Национальная полиция

Ночь и утро были очень громкими для киевлян.

Из-за баллистического удара по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Там выбило стекла, повредило оборудование.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки / ©
Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Средства массовой информации направлены на жителей территорий, находящихся под контролем врага.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки / ©
Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

"Я думаю, что, несмотря на это, мои коллеги смогут выйти в эфир, рассказать тем украинцам, которые не могут выехать с оккупированных территорий, что на самом деле делает Россия в Украине", — отметил корреспондент ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки / ©
Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Напомним, 12 февраля россияне ударили баллистикой по Киеву. Есть погибший, также пострадал 9-летний ребенок. Зафиксированы разрушения в разных районах.

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