В результате обстрела Киева поврежден офис одного из телеканалов: первые кадры

Ночь и утро были очень громкими для киевлян.
Из-за баллистического удара по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Там выбило стекла, повредило оборудование.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Средства массовой информации направлены на жителей территорий, находящихся под контролем врага.
"Я думаю, что, несмотря на это, мои коллеги смогут выйти в эфир, рассказать тем украинцам, которые не могут выехать с оккупированных территорий, что на самом деле делает Россия в Украине", — отметил корреспондент ТСН.
Напомним, 12 февраля россияне ударили баллистикой по Киеву. Есть погибший, также пострадал 9-летний ребенок. Зафиксированы разрушения в разных районах.
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