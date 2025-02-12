В результате обстрела Киева поврежден офис одного из телеканалов: первые кадры

Ночь и утро были очень громкими для киевлян.

Из-за баллистического удара по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Там выбило стекла, повредило оборудование.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Средства массовой информации направлены на жителей территорий, находящихся под контролем врага.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

"Я думаю, что, несмотря на это, мои коллеги смогут выйти в эфир, рассказать тем украинцам, которые не могут выехать с оккупированных территорий, что на самом деле делает Россия в Украине", — отметил корреспондент ТСН.

Офіс телеканалу FREEДОМ після атаки

Напомним, 12 февраля россияне ударили баллистикой по Киеву. Есть погибший, также пострадал 9-летний ребенок. Зафиксированы разрушения в разных районах.

От взрывов в воздух поднялась земля! Разрушительные последствия удара по Киеву

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