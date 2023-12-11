В результате ночной атаки на Киев есть травмированые — власти

В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей предварительно произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах столицы.
Стала известна оперативная информация о взрывах в Киеве.
В Дарницком районе в Киеве в результате ночной атаки на столицу в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В Голосеевском районе, вероятно, в результате падения обломков ракеты задымление на крыше жилого дома. Подразделения ГСЧС работают на местах вызовов. Информация оперативного возведения обновляется и уточняется.
"Находитесь в укрытиях до отбоя", — подчеркнул в сообщении Сергей Попко, начальник КМВА.
"По информации медиков, в Дарницком районе один мужчина пострадал, осколочное ранение. Медики оказывают помощь на месте", — добавил позже мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.
Также он отметил, что в Голосеевском районе информация о задымленности на крыше жилого дома не подтвердилась.
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