В результате ночной атаки на Киев есть травмированые — власти

В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей предварительно произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Стала известна оперативная информация о взрывах в Киеве.

В Дарницком районе в Киеве в результате ночной атаки на столицу в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В Голосеевском районе, вероятно, в результате падения обломков ракеты задымление на крыше жилого дома. Подразделения ГСЧС работают на местах вызовов. Информация оперативного возведения обновляется и уточняется.

"Находитесь в укрытиях до отбоя", — подчеркнул в сообщении Сергей Попко, начальник КМВА.

"По информации медиков, в Дарницком районе один мужчина пострадал, осколочное ранение. Медики оказывают помощь на месте", — добавил позже мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

Также он отметил, что в Голосеевском районе информация о задымленности на крыше жилого дома не подтвердилась.

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