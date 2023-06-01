В результате атаки захватчиков на Киев погибли три человека

В ночь на четверг, 1 июня, в результате вражеской атаки на Киев погибли три человека из-за падения обломков в Деснянском районе. Среди них – двое детей.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"По предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, из них двое детей, и 4 пострадавших. Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших", — говорится в сообщении.

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В КМВА отметили, что из-за атаки окупантов погибли дети в возрасте 5-6 и 12-13 лет.

По состоянию на 04:11 количество пострадавших в Деснянском районе возросло до 7 человек.

По состоянию на 04:25 количество пострадавший в Деснянском и Днепровском районах составляет 14 человек. Девятеро из них госпитализированы.

Внаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено будинок. Фото: КМВА

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Затем стало известно, что обломки упали на территорию больницы в Деснянском районе.