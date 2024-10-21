Враг снова атаковал Киев.
В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе.
Об этом заявил Сергей Попко, начальник КГМА в сообщении в социальных сетях.
Предварительно, на открытой территории.
Осуществляется обследование. Пожар не обнаружен. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в эту минуту не поступала.
Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях.
Власти заявили оработе ПВО.
Напомним, что россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения.
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