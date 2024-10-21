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В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе

Россия продолжает атаковать Украину дронами.

Враг снова атаковал Киев.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе.

Об этом заявил Сергей Попко, начальник КГМА в сообщении в социальных сетях.

Предварительно, на открытой территории.

Осуществляется обследование. Пожар не обнаружен. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в эту минуту не поступала.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях.

Власти заявили оработе ПВО.

Напомним, что россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения.

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