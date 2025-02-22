В результате атаки БпЛА в Киевской области погиб мужчина — КОВА

В Бориспольском районе Киевщины в результате атаки вражеского ударного беспилотника погиб 60-летний мужчина.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

В сообщении указывается, что смерть пришла до прибытия медиков.

"Также в результате вражеской атаки в районе горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.

В КОВА сообщили, что повреждены рядом окна жилой многоэтажки и учебного заведения.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 22 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами.

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