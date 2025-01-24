В результате атаки БпЛА на Киевщине повреждена многоэтажка: есть разрушение фасада на нескольких этажах.

Находитесь в безопасных местах, пока угроза не пройдет.

В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов Киевской области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Все оперативные службы находятся на месте. Произведена эвакуация жильцов дома.

В другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2.

Что касается пострадавших и степеней повреждений – информация впоследствии.

Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах, пока угроза не пройдет.

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Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения.

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