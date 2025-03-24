Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В результате атаки беспилотников в Киевской области ранения получил 37-летний мужчина, повреждены дома

В результате атаки беспилотников в Киевской области ранения получил 37-летний мужчина, повреждены дома

Враг снова атаковал Киевщину 24 марта 2025 года / Фото: t.me/s/kyivoda

Ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.

К сожалению, в Фастовском районе в результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсети.

У мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В настоящее время он госпитализируется в местную больницу.

В результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.

Более подробная информация впоследствии.

Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев.   "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация