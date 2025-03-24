В результате атаки беспилотников в Киевской области ранения получил 37-летний мужчина, повреждены дома

К сожалению, в Фастовском районе в результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсети.

У мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В настоящее время он госпитализируется в местную больницу.

В результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.

Более подробная информация впоследствии.

Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев. "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

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