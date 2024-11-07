В результате атаки беспилотников существенно повреждена квартира в жилом доме в Киеве

Находитесь в укрытиях.
В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным, имеется существенное повреждение квартиры в жилом доме.
Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.
"Пожар на месте нет. Предварительно – без пострадавших. Информация оперативной сводки проверяется и уточняется", — говорится в сообщении.
Также в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива. Оперативные службы следуют на место.
Информация о пострадавших не поступала.
Данные уточняются.
"Обломки БпЛА упали в Голосеевском районе. По предварительной информации, горят гаражи. Экстренные службы направляются на место", - добавил мэр города Виталий Кличко.
Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.