В результате атаки беспилотников существенно повреждена квартира в жилом доме в Киеве

В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным, имеется существенное повреждение квартиры в жилом доме.

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.

"Пожар на месте нет. Предварительно – без пострадавших. Информация оперативной сводки проверяется и уточняется", — говорится в сообщении.

Также в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива. Оперативные службы следуют на место.

Информация о пострадавших не поступала.

Данные уточняются.

"Обломки БпЛА упали в Голосеевском районе. По предварительной информации, горят гаражи. Экстренные службы направляются на место", - добавил мэр города Виталий Кличко.

Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.

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