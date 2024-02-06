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В реках прибывает вода из-за оттепели: в Киевской области есть риск подтопления пойменных территорий

В реках прибывает вода из-за оттепели: в Киевской области есть риск подтопления пойменных территорий

В Киевской области есть риск подтопления пойменных территорий / Фото: из соцсетей

Продолжается повышение уровня воды на устьевом участке Десны.

В Киевской области ожидаются опасные гидрологические явления – объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, 6-8 февраля в результате оттепели будет продолжаться повышение уровней воды на устьевом участке Десны с возможным начальным затоплением пойменных территорий в Броварском районе Киевской области.

Предупреждение Укргидрометцентра / © Укргидрометцентр
Предупреждение Укргидрометцентра / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве побит рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. По данным метеорологов, минимальная температура воздуха в Киеве в воскресенье, 4 февраля, составила +4,6°С. Этот показатель превысил на 2,1°С рекордное значение 1936 года.

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