В реках прибывает вода из-за оттепели: в Киевской области есть риск подтопления пойменных территорий

Продолжается повышение уровня воды на устьевом участке Десны.
В Киевской области ожидаются опасные гидрологические явления – объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как отмечается, 6-8 февраля в результате оттепели будет продолжаться повышение уровней воды на устьевом участке Десны с возможным начальным затоплением пойменных территорий в Броварском районе Киевской области.
Напомним, в Киеве побит рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. По данным метеорологов, минимальная температура воздуха в Киеве в воскресенье, 4 февраля, составила +4,6°С. Этот показатель превысил на 2,1°С рекордное значение 1936 года.
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