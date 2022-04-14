В пяти районах столицы сегодня будут работать 8 продуктовых мини-ярмарок: адреса

в Киеве будут работать 8 продуктовых мини-ярмарок в 5 районах города. Ярмарки будут работать с 10:30 до 13:00.
На мини-ярмарках Киева реализуется картофель, овощи борщевого набора, бакалея и т.д., передают в КГГА.
Голосеевский район
- ул. Ломоносова, 5 (в пределах улиц Стельмаха и Ломоносова)
- ул. Новопироговская, 25
Дарницкий район
- ул. Анны Ахматовой, 31
- ул. Евгения Харченко, 41-47
Днепровский район
- б-р Перова, 8
Подольский район
- пересечение ул. Межигорской и Юрковской (на карте Юрковская, 34)
Святошинский район
- ул. Игната Юры, 5
- ул. Кулибина, 4.
Мини-ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00. В Дарницком районе работа мини-ярмарок начнется в 10:30. График работы может оперативно изменяться.
Напомним, в Киеве в метро от 15 апреля сократят до 30 минут интервал движения поездов на всех линиях. Также поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.