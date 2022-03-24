В пяти районах Киева сегодня с 10:30 до 13:00 работают мини-ярмарки: адреса продуктовых рынков

8 продуктовых мини-ярмарок (до 5-7 палаток) работают в пяти районах города.
В Киеве открывают уличные продовольственные ярмарки, передает КГГА.
8 продуктовых мини-ярмарок (до 5-7 палаток) работают в пяти районах города по адресам:
- Голосеевский район – ул. Ломоносова в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской (на карте ул. Ломоносова, 5), ул. Новопироговская, 25, ул. Лятошинского, 14
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31
- Подольский район – ул. Верхний Вал, 26
- Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4
- Шевченковский район – ул. Татарская, 3
На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График работы может оперативно изменяться.
Напомним, в Киевской области к обучению вернулось более 110 тысяч школьников.
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