В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайный путь, поврежденный в результате вражеских обстрелов: какие маршруты действительны

В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайный путь, поврежденный в результате вражеских обстрелов: какие маршруты действительны

Пуща-Водицкий трамвай – визитная карточка и один из символов Киева.

В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайный путь, поврежденный в результате вражеских обстрелов.

Участки пути, пострадавшие во время наступления российских оккупантов в Киев от вражеского огня, сообщает КГГА.

На 1-й и 9-й линиях минометные мины попали в трамвайное полотно. На конечной трамвайной маршруте № 12 на 14-й линии снаряд от российского «Града» повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию.

Фото – КГГА, Алексей Самсонов

Специалисты Службы пути КП «Киевпасстранс» начали работы после того, как обследование завершили саперы ГСЧС. Они должны установить 250 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал. Работы завершатся в ближайшее время.

Пуща-Водицкий трамвай – визитная карточка и один из символов Киева. Исторический маршрут, которому больше ста лет, пережил две мировые войны. И всякий раз город восстанавливал его.

Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальным Оболонским районом, курсирует временный автобусный маршрут – 12Т.

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