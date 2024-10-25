В прокуратуре города Киева отчитались о работниках с инвалидностью

В Киевской городской прокуратуре, в состав которой входит аппарат и 10 окружных прокуратур, документы о наличии статуса лица с инвалидностью предоставили 20 прокуроров. Это составляет 2,87% от общего количества прокуроров – 696 работников.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В сообщении уточнили, что из 20 упомянутых прокуроров 13 имеют инвалидность третьей группы, 7 – инвалидность второй группы.

В 2024 году инвалидность оформил 1 человек, в 2023 году – так же один работник, в 2022 году – два человека. Остальные прокуроры оформили инвалидность до 2022 года.

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В общей сложности из 20 человек с инвалидностью 5 являются инвалидами детства (один мужчина и четверо женщин).

"Конечно, мы не можем обнародовать диагнозы работников, однако отметим, что среди прокуроров, имеющих инвалидность, основаниями для ее оформления стали преимущественно онкологические заболевания, в частности удаление щитовидной железы, а также диабет", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

В сообщении отметили, что ни и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры, ни его заместители не имеют группы инвалидности, не пользуются никакими льготами и не получают пенсии по выслуге лет.

"Также не имеют групп инвалидности начальники управлений и их заместители. Среди начальников отделов один работник, который имеет инвалидность третьей группы, связанную с протезированием органа”, — говорится в сообщении.

Напомним, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

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