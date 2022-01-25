В пробке стоят сотни авто: на трассе под Киевом произошло жуткое ДТП (фото и видео)

В пробке стоят сотни авто: на трассе под Киевом произошло жуткое ДТП (фото и видео)

Усложнено движение в направлении Киева.

Около пяти часов утра на 22-м километре трассы Киев — Одесса, вблизи поселка Глеваха, легковушка Toyota на скорости влетела в отбойник и перевернулась на крышу.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области и dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, в аварии есть потерпевшие. Усложнено движение в направлении Киева, в пробке стоят сотни авто. Движение организовано по встречной полосе.

Напомним, что вчера, 24 января, на этой трассе произошло смертельное ДТП. Вблизи села Калиновка Daewoo Lanos влетел под фуру. Погибли четыре человека – двое мужчин и две женщины.

Полиция Киевской области

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В Киевской области легковушка врезалась в грузовик – 4 человека погибли | Новости Украины

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