В пристоличном регионе восстанавливают трассу Киев-Чоп: ВИДЕО

Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Надеемся, что вскоре проезд по ней будет восстановлен», – заметил он.

Тимошенко напоминает, что возвращаться в Киев и область пока все еще опасно для жизни.

Напомним, ранее Укравтодор сообщал о том, что уже расчищено 29 километров трассы М-06 Киев – Чоп. Также убрано 16 км улиц в Ирпене, а именно – на улице Садовой, Соборной и Университетской.

Сейчас на северо-западе Киевщины работают 176 рабочих и 94 спецмашина дорожников, отметили в ведомстве.

Кроме того, идет возведение временной переправы через реку Ирпень на автодороге Р-30 для восстановления транспортного сообщения с Ирпенем.