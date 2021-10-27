В Припяти в зоне отчуждения устроили концерт электронной музыки и световое шоу

В Припяти в зоне отчуждения устроили концерт электронной музыки и световое шоу

Музыкальные композиции создавались на основе звуков, записанных в радиационном заповеднике.

В Припяти в зоне отчуждения был организован концерт электронной музыки. В частности, во дворе школы создавали и играли электронную музыку.

Об этом рассказали в эфире ТСН. Ранок 27 октября.

Полуразвалившееся здание, где учеников не было уже более 35 лет, подсветили красным, устроили небольшое световое шоу. Также презентовали пластинку с ранее записанными треками от мировых и украинских музыкантов. Музыкальные композиции создавались на базе звуков, записанных в радиационном заповеднике – от треска дозиметров. Собирали и переосмысливали чернобыльские звуки в течение трех лет.

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