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В приложении "Киев Цифровой" теперь можно оплатить коммуналку: как это сделать

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В приложении "Киев Цифровой" теперь можно оплатить коммуналку: как это сделать

Новая функция появилась в приложении "Киев Цифровой"

Все счета и квитанции будут храниться в личном профиле.

Жители Киева теперь могут оплатить коммунальные услуги в приложении "Киев Цифровой". Обновленное приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"Благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность оплачивать коммунальные услуги, там же можно хранить квитанции и предоставлять показатели счетчиков", – говорится в сообщении.

Чтобы оплатить коммуналку, достаточно зайти в приложение, выбрать раздел "коммунальные платежи", и указать адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, отметил заместитель мэра Петр Оленич. Также пользователи могут получать уведомления при поступлении платежа.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Киев Цифровой" можно оставить жалобы на закрытые укрытия, а также на отсутствие надлежащих условий в них.

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Дата публикации
Просмотры
55
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