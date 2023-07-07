В приложении "Киев Цифровой" теперь можно оплатить коммуналку: как это сделать

Все счета и квитанции будут храниться в личном профиле.

Жители Киева теперь могут оплатить коммунальные услуги в приложении "Киев Цифровой". Обновленное приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"Благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность оплачивать коммунальные услуги, там же можно хранить квитанции и предоставлять показатели счетчиков", – говорится в сообщении.

Чтобы оплатить коммуналку, достаточно зайти в приложение, выбрать раздел "коммунальные платежи", и указать адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, отметил заместитель мэра Петр Оленич. Также пользователи могут получать уведомления при поступлении платежа.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Киев Цифровой" можно оставить жалобы на закрытые укрытия, а также на отсутствие надлежащих условий в них.