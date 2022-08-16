В приложении "Киев Цифровой" теперь можно голосовать за электронные петиции.
По словам руководителя цифровой трансформации Киева и заместителя председателя КГГА Петра Оленича, это уже третий инструмент е-демократии в приложении после голосования за проекты Общественного бюджета и дерусификацию.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, в частности, в приложении "Киев Цифровой" пользователи смогут:
- просмотреть опубликованные на сайте петиции и подробную информацию о них;
- поддержать петицию;
- отслеживать прогресс подписанных ими петиций.
Следует отметить, что электронная петиция – это сервис для граждан, позволяющий донести свои инициативы до Киевского городского совета. В случае получения 6000 подписей, инициативы рассмотрят и по возможности выполнят. Петиции могут касаться любого вопроса, который входит в компетенцию Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации и их структурных подразделений.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о снятии ограничения по выезду за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта.
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