В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по развитию украинского языка в столице

Киевлянам также предлагается подборка ссылок на образовательные платформы и приложения, которые помогают улучшить знание украинского языка и сделать переход по желанию на общение исключительно на родном языке более комфортным.

Киевлянам предложено пройти опрос по развитию украинского языка в столице, который начался в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С начала полномасштабного вторжения России фиксируется заметный рост количества людей, сознательно переходящих на общение на украинском языке. Это важный шаг, направленный на укрепление позиций государственной языковой политики и укрепление национальной самоидентификации, а вместе с тем — и национальной безопасности", — отметили в КГГА.

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Опрос должен осветить общественное мнение относительно реального состояния использования украинского языка в Киеве и определить основные инструменты, которые город может предложить всем желающим овладеть украинским языком. Оно проводится в рамках разработки городской Концепции утверждения украинского языка во всех областях общественной жизни столицы и продлится до 31 января.

"Полученные результаты опроса помогут нам понять уровень функционирования украинского языка в столице и будут использованы при разработке этой концепции города Киева, воплощение которой будет включать языковые курсы и разговорные клубы для взрослых и детей, специализированные тренинги для работников сферы услуг, бизнеса, государственных служащих, обновление программ в учебных заведениях, языковые курсы для людей с инвалидностью и т.д.", — рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Также киевлянам предлагается подборка ссылок на образовательные платформы и приложения, которые помогают улучшить знания украинского языка и сделать переход по желанию на общение исключительно на родном языке более комфортным. Ознакомиться с ними можно на Facebook-странице "Киев Цифровой".

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" с августа 2022 года можно голосовать за электронные петиции.

Экспресс-диктант на знание украинского языка от языковеда Александра Авраменко

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