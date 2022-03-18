В приложении "Киев Цифровой" появилась карта бизнеса столицы, который работает

В приложении "Киев Цифровой" появилась карта бизнеса столицы, который работает

Около 400 предприятий столицы работает.

В приложении "Киев Цифровой" появилась карта бизнеса столицы, который работает.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Сейчас на карте почти 400 работающих предприятий Киева.

Карта также доступна по ссылке.

Предпринимателям, желающим добавить информацию, нужно заполнить специальную форму. В первую очередь приглашают сервисные компании.

Напомним, в Киеве с начала нападения РФ на Украину родилось 757 младенцев.

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