Около 400 предприятий столицы работает.
В приложении "Киев Цифровой" появилась карта бизнеса столицы, который работает.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Сейчас на карте почти 400 работающих предприятий Киева.
Карта также доступна по ссылке.
Предпринимателям, желающим добавить информацию, нужно заполнить специальную форму. В первую очередь приглашают сервисные компании.
Напомним, в Киеве с начала нападения РФ на Украину родилось 757 младенцев.
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