В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных отключениях света

Пока потребности в отключениях нет, если они будут – в городском приложении появится уведомление.

В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных экстренных и стабилизационных отключениях света в Киеве.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Чтобы подключить уведомления на своем смартфоне, необходимо:

Обновить приложение на iOS или Android и открыть его.

Перейти к своему профилю.

Нажать “Адрес” и добавить или обновить нужный адрес. Количество адресов не ограничено.

После этого вам придет вопрос “Включить уведомление об отключении света в вашем доме?”. Выберите ответ “Получать уведомление”.

Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим "Не беспокоить ночью".

Напомним, "Киев Цифровой" вернул возможность оплаты парковок.

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