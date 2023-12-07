В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных отключениях света

Пока потребности в отключениях нет, если они будут – в городском приложении появится уведомление.
В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных экстренных и стабилизационных отключениях света в Киеве.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Чтобы подключить уведомления на своем смартфоне, необходимо:
- Обновить приложение на iOS или Android и открыть его.
- Перейти к своему профилю.
- Нажать “Адрес” и добавить или обновить нужный адрес. Количество адресов не ограничено.
- После этого вам придет вопрос “Включить уведомление об отключении света в вашем доме?”. Выберите ответ “Получать уведомление”.
Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим "Не беспокоить ночью".
Напомним, "Киев Цифровой" вернул возможность оплаты парковок.
Читайте ведущие новости дня: