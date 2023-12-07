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В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных отключениях света

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
40
Время на прочтение
1 мин
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В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных отключениях света

На случай отключения света нужно запастись свечами.

Пока потребности в отключениях нет, если они будут – в городском приложении появится уведомление.

В приложении "Киев Цифровой" появилась функция уведомлений о возможных экстренных и стабилизационных отключениях света в Киеве.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Чтобы подключить уведомления на своем смартфоне, необходимо:

  • Обновить приложение на iOS или Android и открыть его.
  • Перейти к своему профилю.
  • Нажать “Адрес” и добавить или обновить нужный адрес. Количество адресов не ограничено.
  • После этого вам придет вопрос “Включить уведомление об отключении света в вашем доме?”. Выберите ответ “Получать уведомление”.

Вы сможете получать информацию круглосуточно или включить режим "Не беспокоить ночью".

Напомним, "Киев Цифровой" вернул возможность оплаты парковок.

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Дата публикации
Просмотры
40
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