В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, что через час будет напоминать о начале комендантского часа

В 22:00 уведомление напомнит, что нужно поторопиться домой.

В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое через 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Оленич, для этого необходимо подключить напоминания в настройках приложения.

В 22:00 уведомление напомнит, что нужно поторопиться домой.

Отметим, в Киеве и области комендантский час действует с 23:00 до 5:00. В то же время киевляне создали петицию, в которой просят сократить продолжительность комендантского часа на два часа. "В связи с тем, что прекращение движения транспорта в 21:30 объясняют комендантским часом, который начинается в 23:00, предлагаю уменьшить комендантский час, а именно, чтобы он начинался с 1:00 ночи", — написал автор обращения.

Напомним, 15 августа Верховная Рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского. Соответственно военное положение продлено еще на 90 дней – до 21 ноября.

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