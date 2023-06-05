В приложении "Киев Цифровой" можно оставить жалобы об условиях и работе укрытия (инструкция)

В приложении Киев Цифровой можно оставить жалобы не только на закрытые укрытия, но и на отсутствие надлежащих условий у них.

Об этом говорится на сайте Киевского городского государственного совета.

"Городское приложение "Киев Цифровой" создавалось для прямой коммуникации киевлян с городскими властями. Для нас всегда была важна обратная связь от наших пользователей. Именно отзывы киевлян помогают нам улучшать сервисы, вводить новые, расширять электронную демократию. А также, как сегодня, определять актуальные проблемы, чтобы город мог быстро повлиять на них", – сказал руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Как подать жалобу

Чтобы оставить свой отзыв о реальном состоянии укрытий, нужно зайти в приложение, открыть сервис "Карта укрытий", на карте выбрать укрытие и в его информационной карточке нажать "Пожаловаться на укрытие". В форме можно указать, если укрытие есть, но находится в неположенном состоянии.

Данные будут передаваться соответствующим службам по устранению нарушений.

Напомним, в Киеве продолжается проверка укрытий. По состоянию на 5 июня в столице проверено более 1600 укрытий. Результаты – неутешительные. По информации городского головы Виталия Кличко, что в прошлом и в этом году районам города выделили в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

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