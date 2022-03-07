Ваши фото/видео преступных действий будут оформлены в соответствии с международными стандартами и станут доказательствами наказания агрессора в судах.
В приложении "Киев Цифровой" доступно полезное обновление для документирования военных преступлений РФ в Украине.
Для сбора доказательной базы совершения военных преступлений российской армии в Украине создана официальная платформа warcrimes.gov.ua.
Как сообщает заместитель председателя КГГА и CDTO Киева Петр Оленич, приобщиться к сбору военных преступлений можно в приложении "Киев Цифровой", раздел "Помощь армии".
Ваши фото/видео преступных действий будут оформлены в соответствии с международными стандартами и станут доказательствами наказания агрессора в судах.
Напомним, под Киевом вооруженные до зубов военные готовы к встрече с врагом.
В то же время российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.
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