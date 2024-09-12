В пригороде Киева произошла стрельба: в Сети пишут о штурме, что говорит полиция (фото, видео)

На место инцидента выехали правоохранители и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пригороде Киеве в Софиевской Борщаговке утром 12 сентября была слышна стрельба. На место инцидента выехала полиция.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

По информации из пабликов, в Софиевской Борщаговке группа пьяных мужчин сделала около семи выстрелов из пистолета. По некоторым данным, они стреляли прямо из окон жилого комплекса.

В соцсетях опубликовано видео с места инцидента и сообщается, что туда уже прибыли спецназовцы, которые устроили штурм и задержали якобы двух злоумышленников. Часть тех, кто мог находиться в квартире, вероятно, покинула ее до приезда правоохранителей.

"РБК-Украина" со ссылкой на комментарий Нацполиции Украины сообщило, что правоохранители приехали на место по факту вызова. Проводятся следственные деяния, выясняются все обстоятельства происшествия. По данным полиции, стрелок был один.

Фото с места стрельбы в Киеве/Фото: столичные телеграм-каналы

В Киеве произошла стрельба на Софиевской Борщаговке

Напомним, 10 сентября в Киеве на футбольной площадке взорвалась граната. Полиция выяснила, что страйкбольную гранату бросил 16-летний юноша.

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