В пригороде Киева из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка: что известно

Малышка жива, ее спасло то, что она упала не на асфальт, а на козырек цокольного этажа.

В пригороде Киева из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. Несчастный случай произошел 14 июля в селе Петропавловская Борщаговка около 19 часов.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы. К счастью, малолетняя жива, сейчас она срочно госпитализирована", — отметил он.

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Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, ребенок выпал, опершись на москитную сетку.

Как объясняют свидетели, девочка упала не на асфальт, а на козырек цокольного этажа.

В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Полную информацию полицейские обещают предоставить позже.

Напомним, в Киеве на Позняках из окна 22 этажа выпала девушка, она погибла.

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