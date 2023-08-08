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В пригороде Киева 8 августа будут раздаваться взрывы: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В пригороде Киева 8 августа будут раздаваться взрывы: что известно

Работа саперов под Киевом / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева 8 августа может быть шумно. Это работают наши саперы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", — отмечает КМВА.

Напомним, в результате боевых действий сейчас Украина является самой заминированной страной в мире. Взрывоопасные предметы загрязнили территорию страны размером примерно с Флориду или Уругвай. На разминирование уйдут десятки лет и миллиарды долларов.

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