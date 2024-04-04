В пригороде Киева 4 апреля будут раздаваться взрывы: что произошло

В Вышгородском районе столицы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева 4 апреля может быть громко – раздаются взрывы. Это работают наши саперы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"В четверг, 4 апреля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", — отметили в КМВА.

Напомним, полиция установила личность нарушителя, запустившего салют в Киеве на столичном Печерске после сигнала воздушной тревоги. Нарушителем оказался киевлянин 1983 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. В разговоре с дознавателями он объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить жену с годовщиной отношений.

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