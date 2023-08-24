В пригороде Киева 24 августа будут раздаваться взрывы: что известно

В пригороде Киева будут взрывать взрывчатку. В четверг, 24 августа, работают саперы и могут быть громко.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Внимание, в Вышгородском районе может быть громко. Сегодня, 24 августа, в районе проводят уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие — работы плановые", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области уничтожено уже до полумиллиона мин, но нужно очистить от взрывчатки еще тысячи гектаров полей.

В результате боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Взрывоопасные предметы загрязнили территорию страны размером примерно с Флориду или Уругвай. На разминирование уйдут десятки лет и миллиарды долларов. За полтора года полномасштабной войны территория Украины загрязнена наземными минами, неразорвавшимися бомбами, а также артиллерийскими снарядами и тому подобное.

Отчет GLOBSEC аналитического центра из Словакии свидетельствует, что около 30% Украины потребуют длительных, дорогих и опасных операций по очистке.

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