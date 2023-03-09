В полиции рассказали подробности ракетного удара по Киеву

На местах событий работают правоохранители, медики и спасатели.
В результате ночного ракетного удара 9 марта в Киеве пострадали три человека, также повреждены автомобили и здания.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"РФ в очередной раз нанес массированный ракетный удар по Украине. В результате произошло попадание в Голосеевском районе и в Святошинском районе Киева", — говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что в настоящее время на местах происшествия работают спасатели, полицейские и медики. Следователи собирают доказательства очередного военного преступления России.
"По состоянию на 08.40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены", — говорится в сообщении.
Ранее на официальном канале Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сообщили, что ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.
Также в КМВА сообщили, что в Киеве после ночной атаки учебные заведения работают в дистанционном режиме. А детские садики – в режиме дежурных групп.
Отметим, что оккупанты во время воздушной атаки использовали баллистическую ракету "Кинжал".
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