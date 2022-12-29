В полиции рассказали, как обычные украинцы помогли ПВО сбить российские ракеты в Киевской области (фото)

Более восьми ракет были сбиты в Киевской области, однако есть два попадания.

Во время массированной российской атаки 29 декабря полиция получила 20 сообщений от граждан о пролете ракет на Киевщине. Благодаря своевременному информированию сил противовоздушной обороны удалось обеспечить эффективное противодействие воздушной опасности.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

"Свыше восьми фактов сбития вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, впрочем, благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных", — отметил он.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

В результате атаки РФ был поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля.

"Благодарю граждан за своевременное сообщение о воздушной угрозе и призываю в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытия! От этого зависит безопасность вашей жизни!" – добавил Небитов.

Напомним, что во время ракетной атаки РФ 29 декабря украинская ПВО обнаружила 16 целей над Киевом, все они были уничтожены. Критическая инфраструктура города не пострадала.

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