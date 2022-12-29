В полиции показали пролет российской ракеты над Киевской областью (видео)

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов показал пролет российской ракеты над Киевщиной.

Вражеские ракеты 29 декабря атаковали всю Украину. В Нацполиции Киевщины показали одну из ракет, пролетевших над областью.

Видео ракеты Небытов обнародовал в своем телеграмме.

"Вражеские ракеты над районами Киевщины! Работает ПВО! Прошу всех граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях", — написал он.

Небытов добавил, что в случае фиксации вражеских воздушных объектов необходимо сразу обращаться в полицию.

Напомним, в четверг, 29 декабря, во время масштабной воздушной тревоги в Киеве силам ПВО удалось сбить 16 российских ракет.

Обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие – в Голосеевском, а также детская площадка – в Печерском. Пока известно о трех пострадавших, в частности, 14-летняя девушка.

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