В поле на Киевщине обнаружили несколько десятков мертвых овец: что случилось

Хозяин говорит, что его отару якобы загрызли соседские собаки.
В поле Киевской области обнаружили несколько десятков мертвых овец.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Полицейские выясняют обстоятельства гибели 25 овец в поле.
Как рассказали правоохранители, 2 марта, в 14 часов, в полицию обратился 63-летний владелец животных.
Мужчина сообщил о том, что соседские собаки загрызли стадо его овец в поле села Шкаровка.
На месте происшествия полицейские выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, в Киеве без корма остались десятки кошек, которых ранее военный вывоз из-под обстрелов.
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