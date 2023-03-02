В поле на Киевщине обнаружили несколько десятков мертвых овец: что случилось

Хозяин говорит, что его отару якобы загрызли соседские собаки.

В поле Киевской области обнаружили несколько десятков мертвых овец.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Полицейские выясняют обстоятельства гибели 25 овец в поле.

Как рассказали правоохранители, 2 марта, в 14 часов, в полицию обратился 63-летний владелец животных.

Мужчина сообщил о том, что соседские собаки загрызли стадо его овец в поле села Шкаровка.

На месте происшествия полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киеве без корма остались десятки кошек, которых ранее военный вывоз из-под обстрелов.

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