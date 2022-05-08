В Подольском районе Киева произошел пожар в частном доме: погибла женщина

Утром 8 мая в оперативно-координационный центр ГСЧС в столице поступило сообщение о пожаре на ул. Валковской, что в Подольском районе города.
Пожар произошел в частном жилом доме по улице Валковской, погибла женщина.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.
"По прибытию на место было установлено, что горит 1-этажный частный жилой дом, с распространением огня на рядом расположенные хозяйственные постройки. Вместе с тем, существовала угроза распространения пламени на рядом расположенный 2-этажный жилой дом", — сообщает ГСЧС.
В 06:46 пожар был локализован и в 07:01 — ликвидирован.
На месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.
Причины и обстоятельства данного пожара будут установлены правоохранителями.
Напомним, оккупанты запрещают тушить лесные пожары в Херсонской области.
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