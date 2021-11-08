В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации от коронавируса

Пункт прививки будет работать ежедневно.
В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Пункт прививки будет работать ежедневно.
Об этом сообщается на сайте Патриаршего собора.
"Ежедневно с 10:00 до 17:00 вы можете вакцинироваться от COVID-19 по адресу ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", — говорится в сообщении.
"Сейчас Украина переживает пик пандемии... Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое — не бояться принимать вакцины, второе — носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки. Мы получили определенную просьбу от Министерства здравоохранения — чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там, где нуждается, организовывать центры вакцинации", — сказал во время сегодняшнего воскресного богослужения в Патриаршем соборе глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.
По его словам, такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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