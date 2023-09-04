В парке в Киеве мужчина закрыл мальчика в кабинке туалета и пытался изнасиловать

Правоохранители задержали мужчину, который в общественном туалете на территории парка "Партизанская слава" пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Киева.

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"На днях в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о развратных действиях неизвестного мужчины в отношении 12-летнего мальчика в общественном туалете на территории парка "Партизанская слава". На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, мальчик вместе с родителями отдыхал в местном парке. Около 20 часов вечера ребенок пошел в уборную, которая располагалась неподалеку. В это время за ним зашел неизвестный, силой затолкал малолетнего в кабинку и пытался изнасиловать. На крики ребенка забежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец держал злоумышленника и передал стражам порядка.

Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи по процессуальному согласованию с Дарницкой окружной прокуратурой сообщили 43-летнему ранее не судимому киевлянину о подозрении в совершении уголовного правонарушения согласно ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — покушение на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Суд решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, гнилого в Киевской области 4-летнего мальчика нашли мертвым.

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