В парке КПИ срезали несколько десятков деревьев: "Киевзеленстрой" прояснил ситуацию (фото)

Основанием для удаления части деревьев в парке КПИ могло стать их аварийное состояние.

В Киеве в парке КПИ на днях срезали несколько десятков деревьев. Пользователи Сети разразились возмущением. Люди высказывали предположение, что таким образом готовится земля под застройку.

В КГГА в свою очередь отметили, что основанием для удаления части деревьев в парке КПИ могло стать их аварийное состояние. В КГГА в то же время подчеркнули, что этот участок находится в постоянном пользовании КПИ, а значит, не обслуживается городом.

Что говорят в "Киевзеленстрое"

"Киевзеленстрой" прояснил ситуацию об удаленных деревьях на территории парка КПИ — парка-памятника садово-паркового искусства местного значения:

КО "Киевзеленстрой" не дает разрешения на удаление деревьев;

удаление может производиться исключительно на основании акта обследования подлежащих удалению зеленых насаждений после оценки состояния деревьев представителями Постоянно действующей комиссии по обследованию зеленых насаждений г. Киева (далее – Комиссия), в состав которой входят специалисты КО "Киевзеленстрой", Управление экологии и природных ресурсов КГГА, Государственной экологической инспекции и представитель заявителя (собственника земельного участка).

В "Киевзеленстрое" решили разложить все по полочкам со ссылками на нормативные документы:

1. Парк расположен на территории НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Согласно с п. 5.5. Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, утвержденных приказом Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 № 105 (далее – Правила содержания), ответственными за сохранение зеленых насаждений и надлежащий уход за ними на территориях учреждений, организаций и прилегающих территориях есть учреждения, организации, предприятия. То есть балансодержателем, который должен содержать и ухаживать за насаждениями в парке КПУ, именно НТУУ КПИ.

2. В п. 9.1 Правил содержания указывается, что уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течение года и включает: полив, внесение удобрений, укрытие, опрыскивание крон деревьев, уход за грунтом, борьбу с сорняками, обработку дупел и механических повреждений, формирование крон деревьев и кустарников.

3. Если балансодержатель считает, что деревья являются аварийными, сухостойными, фаутными, ветхими и, возможно, подлежат удалению, он обращается в Комиссию с целью получения профессиональной оценки состояния растений. Результаты фиксируются в акте обследования зеленых насаждений.

4. НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" направил обращение в Комиссию – письмо-обращение от 16.07.2021. После диагностики деревьев представителями Комиссии был составлен Акт обследования зеленых.

5. Итак, согласно выводам комиссии: удалению подлежат 245 деревьев, поскольку из них – 11 сухостойных на 90%, 1 дерево – на 80%, 2 дерева были аварийными с ветхой древесиной и 1 ветровальное. Все остальные – сухостойные на 100%.

6. В соответствии с п.4 Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2006 № 1045, основанием для принятия решения (об удалении) компетентным органом является заявление юридического или физического лица об удалении зеленых насаждений. В п. 7 указано, что удаление аварийных, сухостойных и фаутных деревьев на объекте благоустройства производит балансодержатель на основании акта обследования зеленых насаждений.

7. Согласно со ст. 28 Закона "О благоустройстве населенных пунктов", восстановлению подлежат все зеленые насаждения внутри населенных пунктов во время проведения любой деятельности. То есть после удаления дерева/куста, балансодержатель должен взорвать новое.

Этот участок находится в постоянном пользовании КПИ

В КПИ уже пообещали, что на месте удаленных деревьев в октябре-ноябре высадят новые.

В КПИ уже пообещали, что на месте удаленных деревьев в октябре-ноябре высадят новые

В парке есть ряд деревьев, имеющих большую ценность.

Напомним, в Киеве заработал чат-бот для приустройства животных.

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