В ОВА рассказали о ситуации со светом в Киевской области

По состоянию на среду, 14 декабря, в энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит электроэнергии.

Энергетики работают в усиленном режиме в Киевской области, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кулеба отметил, что восстановительные работы сетей продолжаются. Они усложняются и погодными условиями.

"В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений. Спасибо всем, кто ответственно относится к потреблению электроэнергии. Слава нашим защитникам, которые берегут наше небо от российских террористов", – написал он.

Россия 14 декабря атаковала дронами Киев и область

В среду утром, 14 декабря, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы. Начальник Киевской военной городской администрации Сергей Попко сообщил, что удалось уничтожить 13 дронов-камикадзе.

Обломок от одной из сбитых дронов повредил два админздания в Шевченковском районе. Также были повреждены четыре жилых здания.

Позже в Киеве обнаружили обломок сбитого русского дрона с надписью "За Рязань!".

Благодаря блестящей работе ПВО объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений.

По данным Укрэнерго, самая сложная ситуация с электроэнергией остается на востоке страны – из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников.

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