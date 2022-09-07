В ОВА рассказали, как Киевская область готовится к сложному отопительному сезону

По состоянию на 6 сентября готовность Киевской области к зимнему периоду составляет 83%.

В этом году отопительный сезон в Украине будет сверхсложным и начнется позже, украинцев уже предупредили о снижении норм температурного режима в домах и призвали запасаться теплой одеждой и одеялами.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, как в области проходит подготовка к зиме.

По его словам, уже подготовлено более 6 тысяч жилых домов, около 1700 объектов социальной сферы, 1140 котельных и почти 660 км тепловых сетей.

Также было заготовлено 5,4 тыс. тонн угля и 123,3 тыс. тонн древесного топлива.

Кулеба рассказал о сотрудничестве с международными партнерами по приобретению передвижных мобильных котельных и дизельных генераторов для громад области.

"Подготовка области к работе в зимних условиях продолжается по плану. Вместе со всеми органами власти, руководителями громад и коммунальными структурами прилагаем максимум усилий, чтобы эта работа продолжалась слаженно, а жители были готовы к нелегкому периоду холодов", — резюмировал глава Киевской ОВА.

Напомним, зимой в домах украинцев будет холоднее, глава "Нафтогаза" посоветовал запасаться одеялами.

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