В отношении начальника полиции Киевщины назначено служебное расследование: в чем причина

В ходе расследования будут выяснять обстоятельства люстрации, которую не прошел генерал Щадило.

Относительно руководителя полиции Киевской области генерала Анатолия Щадила назначено служебное расследование после того, как журналисты выяснили, что он не подвергался люстрации после Революции достоинства.

Об этом сообщила представитель Нацполиции Елена Бережная в комментарии hromadske.

По ее словам, глава Нацполиции Иван Выговский назначил служебное расследование в отношении Анатолия Щадила, который с сентября 2023 года возглавляет полицию Киевской области.

"Будут выяснены все обстоятельства по люстрации", — заверила Елена Бережная.

Ранее в журналистском расследовании издание hromadske, ссылаясь на официальную биографию генерала Щадило, установило, что в начале Революции достоинства 2013 года он работал заместителем начальника милиции Волынской области Александра Терещука. В этой должности он находился до июня 2014 года и, по закону, подпадал под люстрацию.

Напомним, заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тишлек, который был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за якобы его связей с Россией, снова вернулся к работе.

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