В ОП сообщили о тяжелой ситуации со светом в Киеве: что произошло

В Киеве по состоянию на вечер 6 ноября тяжелая ситуация с обеспечением потребителей электроэнергией, поэтому вводятся стабилизационные отключения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин испытывает это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения", — написал он.

Тимошенко объяснил, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, полностью контролируемые.

"Наша ярость в такие моменты и беспомощность – это то, чего и хотел достичь враг, атакуя энергообъекты. Поэтому работаем, не паникуем. Все будет хорошо!" – добавил он.

Напомним, в воскресенье, 6 ноября, в Киеве и семи областях продолжаются отключения света. Ограничения потребления электроэнергии необходимы для уменьшения нагрузки на электросети.

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