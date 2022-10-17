В ОП показали последствия атаки дронами-камикадзе Киева (фото, видео)

Спасатели продолжают ликвидацию последствий утренней атаки России.
Утром 17 октября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе.
В результате атаки в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек.
Как сообщает КГГА, в настоящее время в центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Власти столицы призывают жителей не выезжать в центр города без необходимости.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал фото и видео последствий атаки дронами-камикадзе Киева.
"Спасатели работают над последствиями атаки дронов-камикадзе. Все ответственные службы ведут работу в усиленном режиме", – отметил он.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также опубликовал видео последствий удара дрона по жилому дому в Киеве.
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно
17 октября Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе.
КГГА официально сообщила о четырех попаданиях, в том числе и в жилой дом в Шевченковском районе.
Позже Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки российскими дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек.
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал, что под завалами дома, куда попал вражеский дрон, есть люди, а в соседнем здании возник пожар на площади более 250 кв. Она уже локализована.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате атаки дронами, извлекли тело погибшей женщины.
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