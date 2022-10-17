В ОП показали последствия атаки дронами-камикадзе Киева (фото, видео)

Утром 17 октября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе.

В результате атаки в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек.

Как сообщает КГГА, в настоящее время в центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Власти столицы призывают жителей не выезжать в центр города без необходимости.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал фото и видео последствий атаки дронами-камикадзе Киева.

"Спасатели работают над последствиями атаки дронов-камикадзе. Все ответственные службы ведут работу в усиленном режиме", – отметил он.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также опубликовал видео последствий удара дрона по жилому дому в Киеве.

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

17 октября Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе.

КГГА официально сообщила о четырех попаданиях, в том числе и в жилой дом в Шевченковском районе.

Позже Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки российскими дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал, что под завалами дома, куда попал вражеский дрон, есть люди, а в соседнем здании возник пожар на площади более 250 кв. Она уже локализована.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате атаки дронами, извлекли тело погибшей женщины.

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