В ОП отреагировали на атаку РФ по Киеву дронами-камикадзе: "У нас нет времени"

Россияне думают, что подобные атаки им помогут, однако такие действия больше похожи на агонию.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на утреннюю атаку РФ по Киеву дронами-камикадзе 17 октября. Он отметил, что у нас нет времени на медленные действия – нужно больше систем противовоздушной обороны и как можно скорее.

Об этом Ермак написал у себя в Телеграм.

Россияне думают, что подобные атаки им помогут, однако такие действия больше похожи на агонию, отметил руководитель ОП.

"Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", — написал Ермак.

Напомним, утром 17 октября российская армия атаковала Киев дронами-камикадзе. По данным городского головы Виталия Кличко, в Шевченковском районе столицы прогремели минимум два взрыва. Там над зданием поднялся столб дыма.

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